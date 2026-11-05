Mohali News: तुलसी की उत्पत्ति की कथा सुनकर भावविभोर हुए श्रद्धालु

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मोहाली। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इसी उद्देश्य से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, फेज-11 में कार्तिक महात्म्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को नवम दिवस पर कथा वाचक चंद्रमोहन सेमवाल ने तुलसी की उत्पत्ति और भगवान शिव की लीला का प्रसंग सुनाया।उन्होंने बताया कि राजा पृथु ने नारद जी से तुलसी की उत्पत्ति के बारे में पूछा। नारद जी ने बताया कि इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ कैलाश जा रहे थे। रास्ते में भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए और वज्र से प्रहार करने लगे। बृहस्पति ने शिवजी को पहचानकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया और अपने क्रोध से उत्पन्न ज्वाला को क्षीर सागर में स्थापित कर दिया।