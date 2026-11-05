फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Farmers submitted a memorandum to the SDM, seeking the commencement of paddy procurement.

Mohali News: धान की खरीद शुरू करवाने के लिए किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Thu, 05 Nov 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Farmers submitted a memorandum to the SDM, seeking the commencement of paddy procurement.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

लांडरां/बनूड़। संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल किसान संगठनों और क्षेत्र के किसानों ने धान की सरकारी खरीद दोबारा शुरू करवाने की मांग को लेकर एसडीएम बनूड़ रमनदीप कौर को मांगपत्र सौंपा। खरीद बंद होने से नाराज किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि कल तक खरीद शुरू नहीं हुई तो 6 नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना देकर यातायात ठप किया जाएगा।
इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के जिला मोहाली अध्यक्ष किरपाल सिंह सियाऊ, डकौंदा के जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी कराला और किसान नेता गुरविंदर सिंह रामपुर ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद बंद कर दी है। जबकि पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धान की किस्म पंजाब नंबर-1 देर से पकने वाली है और अब तैयार हुई है।
विज्ञापन

किसान इसकी कटाई करके मंडियों में ला रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं हो रही। किसान नेताओं के अनुसार बनूड़, माणकपुर और खेड़ा गज्जू की अनाज मंडियों में करीब 10 हजार क्विंटल से अधिक धान खरीद के इंतजार में पड़ा है। इस मौके पर लखविंदर सिंह सरपंच कराला, गुरविंदर सिंह सियाऊ, हरजीत सिंह गिल, मंगल सिंह, गुरमीत सिंह, मनजीत सिंह, छिंदा बनूड़ और गुरबचन सिंह प्रेमगढ़ सहित कई किसान मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, भारतीय किसान मजदूर यूनियन और लखोवाल किसान संगठन ने भी आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed