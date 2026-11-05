Mohali News: खरड़ में 49.26 लाख से लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

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संवाद न्यूज एजेंसी

खरड़। शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नगर परिषद खरड़ ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। इस परियोजना पर करीब 49.26 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। परियोजना के तहत शहर के विभिन्न इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी आपराधिक घटना के बाद जांच में पुलिस को मदद मिलेगी। शहर में बढ़ती आबादी, बाजारों में लोगों की आवाजाही और यातायात के दबाव को देखते हुए निगरानी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित ठेकेदार को काम सौंपा जाएगा। नगर परिषद की इस पहल से शहर में सार्वजनिक स्थानों की निगरानी बेहतर होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि परियोजना का काम कब शुरू होता है और शहरवासियों को इसका लाभ कब तक मिल पाता है।



नगर परिषद ने जारी किया टेंडर, शहर के संवेदनशील स्थानों पर रहेगी नजर