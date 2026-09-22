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जैम पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया कैंपस
शहर के स्कूलों और कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकियों के बीच मंगलवार को फेज-3बी2 स्थित जैम पब्लिक स्कूल को भी धमकी भरी ई-मेल मिली। ई-मेल मिलने की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर खाली करवाया और बम स्क्वॉड तथा एंटी-सबोटाज टीम को मौके पर बुलाया।
टीमों ने स्कूल की बिल्डिंग, कमरों और परिसर के आसपास के हिस्सों की गहन जांच की। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन ने मंगलवार को छुट्टी कर दी और अभिभावकों को इसकी सूचना दी। दूर-दराज के इलाकों से स्कूल आने वाले बच्चों को बसों के माध्यम से सुरक्षित घर भेजा गया।
मौके पर पुलिस टीमों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखी। एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने बताया कि धमकी वाली ई-मेल मिलने के बाद एहतियात के तौर पर पूरे स्कूल परिसर की जांच कराई गई थी। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। यदि किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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