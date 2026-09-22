Mohali News: प्लेसमेंट कैंप आज से लगेगा, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:07 AM IST
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मोहाली। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मोहाली में सोमवार से प्लेसमेंट कैंप शुरू हो गया है। जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो द्वारा आयोजित यह कैंप 21 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें युवाओं को नौकरी के अवसर और मौके पर ही चयन की सुविधा मिलेगी।
नगर निगम मोहाली के सहयोग से आयोजित इस कैंप में विभिन्न कंपनियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास युवा अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, युवाओं की योग्यता और कंपनियों की आवश्यकता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इच्छुक युवा अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, अन्य जरूरी दस्तावेज और अपडेटेड रिज्यूमे साथ लाएं। वे जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो, प्लॉट नंबर सी-74-75-76, फेज-8, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली में पहुंचकर कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। कैंप में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। शहर के फेज-6, फेज-7, फेज-8, सेक्टर-68 और सेक्टर-70 समेत कई हिस्सों से युवा इसमें भाग ले सकते हैं।
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नगर निगम मोहाली के सहयोग से आयोजित इस कैंप में विभिन्न कंपनियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास युवा अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, युवाओं की योग्यता और कंपनियों की आवश्यकता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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इच्छुक युवा अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, अन्य जरूरी दस्तावेज और अपडेटेड रिज्यूमे साथ लाएं। वे जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो, प्लॉट नंबर सी-74-75-76, फेज-8, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली में पहुंचकर कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। कैंप में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। शहर के फेज-6, फेज-7, फेज-8, सेक्टर-68 और सेक्टर-70 समेत कई हिस्सों से युवा इसमें भाग ले सकते हैं।
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