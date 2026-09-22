Mohali News: प्लेसमेंट कैंप आज से लगेगा, युवाओं को मिलेगा रोजगार

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नगर निगम मोहाली के सहयोग से आयोजित इस कैंप में विभिन्न कंपनियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास युवा अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, युवाओं की योग्यता और कंपनियों की आवश्यकता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।इच्छुक युवा अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, अन्य जरूरी दस्तावेज और अपडेटेड रिज्यूमे साथ लाएं। वे जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो, प्लॉट नंबर सी-74-75-76, फेज-8, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली में पहुंचकर कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। कैंप में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। शहर के फेज-6, फेज-7, फेज-8, सेक्टर-68 और सेक्टर-70 समेत कई हिस्सों से युवा इसमें भाग ले सकते हैं।