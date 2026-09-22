Mohali News: युवाओं के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्स आयोजित, लीडरशिप और टीमवर्क के गुर सिखाए
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
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मोहाली। आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव सन्नी सिंह आहलूवालिया ने युवाओं के लिए एक शिक्षक विकास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नेतृत्व और सामूहिक कार्य कौशल को मजबूत करना था।
प्रशिक्षण का संचालन परमजीत सिंह और उनकी टीम ने किया। पाठ्यक्रम के दौरान युवाओं को टीम के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल, प्रभावी संवाद और सामूहिक कार्य के तरीके सिखाए गए। इसमें नेतृत्व, संचार कौशल, टीम समन्वय, समस्याओं का समाधान और समय प्रबंधन भी शामिल था। सन्नी सिंह आहलूवालिया ने कहा कि टीम की मजबूती के लिए आपसी विश्वास, सहयोग और साझा जिम्मेदारी जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। इससे टीम की कार्यकुशलता और आपसी समन्वय में भी सुधार आता है।
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प्रशिक्षण का संचालन परमजीत सिंह और उनकी टीम ने किया। पाठ्यक्रम के दौरान युवाओं को टीम के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल, प्रभावी संवाद और सामूहिक कार्य के तरीके सिखाए गए। इसमें नेतृत्व, संचार कौशल, टीम समन्वय, समस्याओं का समाधान और समय प्रबंधन भी शामिल था। सन्नी सिंह आहलूवालिया ने कहा कि टीम की मजबूती के लिए आपसी विश्वास, सहयोग और साझा जिम्मेदारी जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। इससे टीम की कार्यकुशलता और आपसी समन्वय में भी सुधार आता है।
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