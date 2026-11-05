लुधियाना में बेलगाम कार ने पांच लोगों को कुचला, बुजुर्ग सब्जी विक्रेता की मौत

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लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर-3 के अंतर्गत आने वाले ईस्सा नगरी पुली इलाके में गुरुवार सुबह रफ्तार और लापरवाही का चेहरा देखने को मिला। सुबह करीब सवा आठ बजे व्यस्त सड़क पर एक बेलगाम कार ने कहर बरपाते हुए राहगीरों और दुकानदारों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में स्कूटी सवार एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद से इलाके में मातम और भारी आक्रोश का माहौल है।

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