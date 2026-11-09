लुधियाना में काल बना पटाखा, इकलौते बेटे की मौत से पसरा मातम

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गुरुसर सुधार नई आबादी अकालगढ़ के प्रतिष्ठित कारोबारी और आरती स्टोर के मालिक सुरेश कुमार मित्तल के परिवार के लिए दीपावली की खुशियां गम में बदल गई। पटाखे से हुए हादसे में उनके साढ़े 14 वर्षीय साकित मित्तल (गगन) की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और इलाके में मातम पसर गया।

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