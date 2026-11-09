Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   firecracker turned fatal death of only son ludhiana

एक चिंगारी ने छीन ली तीन पीढ़ियों की खुशियां: लुधियाना में काल बना पटाखा, इकलौते बेटे की मौत से पसरा मातम

Mon, 09 Nov 2026 10:42 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब) Published by: Nivedita Updated Mon, 09 Nov 2026 10:42 AM IST
सार

दीपावली के जश्न के दौरान आसमान में एक साथ कई रंगीन शॉट्स छोड़ने वाले बड़े पटाखे चलाए जा रहे थे। इसी दौरान साकित ने एक बड़े पटाखे को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं चला। कुछ देर बाद उसने दूसरा पटाखा जलाने की कोशिश की। इसी बीच पहले से नहीं चला पटाखा अचानक तेज धमाके के साथ फट गया।

विज्ञापन
firecracker turned fatal death of only son ludhiana
साकित की मौत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुरुसर सुधार नई आबादी अकालगढ़ के प्रतिष्ठित कारोबारी और आरती स्टोर के मालिक सुरेश कुमार मित्तल के परिवार के लिए दीपावली की खुशियां गम में बदल गई। पटाखे से हुए हादसे में उनके साढ़े 14 वर्षीय साकित मित्तल (गगन) की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और इलाके में मातम पसर गया।
विज्ञापन


दरअसल सुरेश कुमार मित्तल अपने परिवार के साथ दीपावली की पूजा-अर्चना करने के लिए अपने बड़े भाई राज कुमार मित्तल के नए विशाल आवास पर पहुंचे थे। दोनों परिवारों ने एक साथ दीपावली मनाने की तैयारी की थी। घर में पूजा हुई, दीप जलाए गए और त्योहार की खुशियां मनाई जाने लगीं। 
विज्ञापन


दीपावली के जश्न के दौरान आसमान में एक साथ कई रंगीन शॉट्स छोड़ने वाले बड़े पटाखे चलाए जा रहे थे। इसी दौरान साकित ने एक बड़े पटाखे को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं चला। कुछ देर बाद उसने दूसरा पटाखा जलाने की कोशिश की। इसी बीच पहले से नहीं चला पटाखा अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। उस समय साकित झुककर पटाखे के पास था और धमाके की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी गर्दन पर अत्यंत गंभीर चोट आई।
विज्ञापन
विज्ञापन


अचानक हुए इस धमाके से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। परिजन आनन-फानन में साकित को लेकर स्थानीय निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सक डॉ. सरबजीत सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया।  

इकलौता बेटा था साकित
इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि साकित सुरेश मित्तल के इकलौते बेटे प्रदीप मित्तल का इकलौता बेटा था। परिवार की तीन पीढ़ियों की उम्मीदें और खुशियां उससे जुड़ी थीं। दादा का वह लाडला था वहीं पिता प्रदीप मित्तल की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और अरमानों का केंद्र भी था।

घर शोक जताने वालों का तांता
सुरेश कुमार मित्तल केवल एक प्रतिष्ठित कारोबारी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समाजसेवी के रूप में भी इलाके में पहचान रखते हैं। उनके परिवार पर आई इस असहनीय विपत्ति की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिचितों, रिश्तेदारों, व्यापारिक वर्ग और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का परिवार के घर पहुंचकर दुख व्यक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया।


हर कोई इस सवाल से स्तब्ध है कि आखिर जिस घर में दीपावली की खुशियां मनाने के लिए दो परिवार एकत्र हुए थे, वहां कुछ ही क्षणों में इतना बड़ा मातम कैसे छा गया। परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे लोगों के पास भी शब्द कम पड़ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed