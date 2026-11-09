जगरांव की मशहूर चावला बेकरी में लगी आग

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जगरांव की मशहूर चावला बेकरी में आग लग गई है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारणो का पता नही चल सका है लेकिन आशंका जताई जा रही है कि दिवाली पर आधी रात के बाद पटाखों के कारण आग लगी है।

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