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Municipal Corporation House meeting in Ludhiana cancelled following the demise of an AAP councilor; councilors observed a two-minute silence
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लुधियाना में AAP पार्षद के निधन पर नगर निगम हाउस की बैठक रद्द, पार्षदों ने रखा दो मिनट का मौन
आम आदमी पार्टी की पार्षद के निधन के चलते लुधियाना नगर निगम की हाउस मीटिंग रद्द करने का ऐलान किया गया। मेयर ने सदन की बैठक रद्द करने की घोषणा करते हुए दिवंगत पार्षद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान साथी पार्षदों ने भी उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया।
पार्षद के निधन की सूचना के बाद सदन में शोक का माहौल रहा। मेयर और सभी उपस्थित पार्षदों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
बैठक रद्द किए जाने के चलते नगर निगम के हाउस में रखे गए एजेंडे पर चर्चा नहीं हो सकी।
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