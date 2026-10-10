Ludhiana News: डीएमसीएच में आधुनिक जांच तकनीकों पर किया मंथन

लुधियाना। दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) के पैथोलॉजी विभाग ने आधुनिक जांच तकनीकों पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों से 130 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। इसमें फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोएसेज के सिद्धांतों तथा व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की गई।डीएमसीएच मैनेजिंग सोसाइटी के सचिव बिपिन गुप्ता ने कार्यशाल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, डॉक्टरों को उन्नत जांच तकनीकों से अपडेट रहना चाहिए, जो बीमारियों के सटीक निदान में महत्वपूर्ण हैं। प्रिंसिपल डॉ. जीएस वांडर ने रोचक मेडिकल मामलों के निदान पर सत्र की अध्यक्षता की। विशेषज्ञों ने इन तकनीकों के उपयोग को बीमारियों की पहचान और उपचार संबंधी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का नेतृत्व पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. भावना गर्ग ने किया।