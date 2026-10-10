फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Anti-drug drive in Ludhiana; 19 arrested.

Ludhiana News: लुधियाना में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान, 19 गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 05:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sat, 10 Oct 2026 05:48 PM IST
विज्ञापन
Anti-drug drive in Ludhiana; 19 arrested.
15 हॉटस्पॉट पर दबिश, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। जिले में नशीले पदार्थों के खात्मे के लिए पुलिस ने शनिवार सुबह 15 प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस विशेष अभियान में नशा तस्करी के 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में करीब 500 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया।

सुबह छह बजे शुरू हुए इस अभियान में संदिग्ध इलाकों की घेराबंदी की गई। कार्रवाई से पहले सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को सील किया गया। सूचीबद्ध तस्करों के ठिकानों पर छापे मारे गए। संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की सघन तलाशी ली गई। पुलिस ने कुल 465 लोगों और 158 वाहनों की जांच की। इस दौरान 15 प्राथमिकियां दर्ज कर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 143 ग्राम हेरोइन, 61 ग्राम आइस नशीला पदार्थ, 10 किलो गांजा और तीन किलो चूरापोस्त बरामद हुई। यह अभियान पुलिस की सख्ती के साथ सामाजिक सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी केंद्रित था। नशा पीड़ितों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए प्रेरित किया गया। 15 नशा पीड़ितों को ओओएटी केंद्रों से मदद मिली और आठ को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने नशीले पदार्थों के सौदागरों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने नशा छोड़ने के इच्छुक युवाओं को हरसंभव प्रशासनिक सहायता का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed