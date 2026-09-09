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लुधियाना: अंबेडकर प्रतिमा से कथित बेअदबी पर जालंधर भाजपा का प्रदर्शन, सरकार का जलाया पुतला

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 09 Sep 2026 07:53 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 07:53 PM IST







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लुधियाना में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई कथित बेअदबी के विरोध में जालंधर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन में पूर्व विधायक केडी भंडारी, हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दिनेश ढल्ल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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