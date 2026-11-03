लुधियाना में आधी रात घरवालों ने प्रेमी पर की फायरिंग, आहत युवती ने दी जान

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लुधियाना के शिंगार सिनेमा रोड स्थित हरचरन नगर में सोमवार आधी रात एक खौफनाक वारदात के बाद 23 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना से ठीक पहले आधी रात को इलाके में गोलीबारी और पथराव हुआ था, जिसके बाद से इलाके में भारी तनाव का माहौल है। लड़की के परिजनों ने सीएमसी चाैक पर जाम लगा दिया।

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