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लुधियाना: पंजाब स्टेट स्पेशल ओलंपियन खेलों के समापन समारोह पर खिलाड़ियों को मिले मेडल

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 15 Nov 2026 01:24 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 01:24 PM IST

लुधियाना के गुरु नानक पब्लिक स्कूल सराभा नगर में चल रहे पंजाब स्टेट स्पेशल ओलंपियन खेलों के समापन समारोह पर खिलाड़ियों को मिले मेडल । ... और पढ़ें

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