लुधियाना में भाजपा नेताओं ने झोटा की हत्या के विरोध में डीसी को सौंपने के लिए तैयार किया मांग पत्र

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मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले झोटा की हत्या के विरोध में लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने रोष जताया। इस मामले को लेकर भाजपा नेता डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को मांग पत्र सौंपने के लिए रवाना हुए। भाजपा नेताओं ने मांग की कि झोटा की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाने तथा नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अपील की।

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