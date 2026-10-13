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Ludhiana News: फतेहगढ़ साहिब के 10 नशा प्रभावित स्थानों पर खेल मैदान और पार्क बनेंगे

Tue, 13 Oct 2026 05:44 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 13 Oct 2026 05:44 PM IST
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Sports grounds and parks will be developed at 10 drug-affected locations in Fatehgarh Sahib.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फतेहगढ़ साहिब। जिला प्रशासन और पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान तेज किया है। जिले के 10 नशा प्रभावित स्थानों को खेल मैदानों, पुस्तकालयों और पार्कों में बदला जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है।
जिलाधिकारी सोना थिंद और जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल ने कोटला बजवाड़ा, राम नगर, दादू माजरा और कोटला जट्टां जैसे स्थानों का दौरा किया। अमलोह क्षेत्र में भी छह ऐसे स्थानों की पहचान की गई है। जिलाधिकारी सोना थिंद ने ग्रामीण और वार्ड रक्षा समितियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन समितियों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। नशे से प्रभावित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कहा कि पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नशा पीड़ितों का उपचार करवाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।
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जिलाधिकारी सोना थिंद और पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने लोगों से अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। पुलिस नशा पीड़ितों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। इससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।
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