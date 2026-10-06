लुधियाना में मेयर हाउस के बाहर धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता

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लुधियाना मैं मेयर हाउस में चल रही एफएंड सीसी की मीटिंग के दौरान मेयर हाउस के बाहर धरने पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भाजपा का आरोप है कि 1208 आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं है। वहीं, उन्हें हर महीने पेमेंट जारी की जा रही है।

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