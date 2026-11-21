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पंजाब कांग्रेस की ओर से लुधियाना में इंसाफ मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व लुधियाना के सांसद एवं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने किया। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब में कानून-व्यवस्था, नशे की समस्या, गैंगस्टरवाद और आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। समर्थकों ने पार्टी के झंडे लेकर मार्च में भाग लिया और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सांसद राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों और इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाती रहेगी। मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी ने इस आयोजन के माध्यम से पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की।

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