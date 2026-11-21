लुधियाना। जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें चेक बाउंस के 3628 मामलों का निपटारा किया गया। कुल 110 करोड़ 87 लाख रुपये के अवार्ड पारित किए गए।जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा के नेतृत्व में कुल 9480 मामलों की सुनवाई हुई। जिला स्तर पर 19 और उपमंडल स्तर पर 12 बेंचों ने काम किया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस मामलों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटारा करना था। इससे मुकदमेबाजों को समय और धन की बचत के साथ राहत मिली। अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम हुआ। हरप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।