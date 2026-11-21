{"_id":"6b016f382d19929f92015284","slug":"video-yamaha-indias-general-meeting-held-at-park-plaza-hotel-ludhiana-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना के पार्क प्लाज़ा होटल में यामाहा इंडिया की जनरल मीटिंग आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना के पार्क प्लाज़ा होटल में यामाहा इंडिया की जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंजाब की कृषि इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने हिस्सा लिया और कंपनी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा में भागीदारी की। इस दौरान पंजाब के कृषि कारोबार से जुड़े एक कारोबारी ने भी बैठक में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

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