फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   70th Punjab School Hockey Tournament (Boys) held at PAU Hockey Ground, Ludhiana

लुधियाना के पीएयू हॉकी ग्राउंड में 70वें पंजाब स्कूल हॉकी टूर्नामेंट बॉयज का आयोजन

Wed, 04 Nov 2026 01:02 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:02 PM IST
70th Punjab School Hockey Tournament (Boys) held at PAU Hockey Ground, Ludhiana
लुधियाना के पीएयू हॉकी ग्राउंड में 70वें पंजाब स्कूल हॉकी टूर्नामेंट बॉयज में हिस्सा लेते खिलाड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: डेढ़ करोड़ की चरस संग महिला गिरफ्तार, प्रेमी जेल में

Kanpur: Woman arrested with charas worth 1.5 crore; her boyfriend is in jail
Kanpur
04 Nov 2026

शटडाउन के बावजूद चालू हुई 11 हजार की लाइन, करंट से प्राइवेट लाइनमैन गंभीर रूप से झुलसा

11,000-volt line energized despite a shutdown; private lineman suffers severe electrical burns
Kanpur
04 Nov 2026

भोजपुरी सुरों से गुलजार हुई दशहरा मेले की सांस्कृतिक एकादशी

The cultural 'Ekadashi' of the Dussehra fair came alive with the melodies of Bhojpuri music.
Lakhimpur Kheri
03 Nov 2026

Meerut: बुढ़ाना गेट चौकी के पास चल रहा था मिनी कसीनो, 26 गिरफ्तार, करीब 5 लाख कैश बरामद, जुआरियों ने पुलिस से की हाथापाई

Mini casino was running near Budhana Gate post, 26 arrested, around Rs 5 lakh cash recovered, gamblers scuffled with police.
Meerut
03 Nov 2026

Meerut: पीवीवीएनएल में हुई जनसुनवाई में आई 22 शिकायतें, अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई के दिये निर्देश

22 complaints came in the public hearing held in PVVNL, officials gave instructions for necessary action
Meerut
03 Nov 2026
विज्ञापन

Meerut: अलेक्जेंडर क्लब में योगांजलि की मासिक सभा में धूमधाम से मनाया गया दिवाली उत्सव, महिलाओं ने खेला डांडिया

Diwali festival was celebrated with pomp in the monthly meeting of Yoganjali in Alexander Club, women played Dandiya.
Meerut
03 Nov 2026

यूपी चुनाव: अखिलेश बोले- सीटों की संख्या में मत उलझिए, जीतिए और सीट पाइए

UP Elections: Akhilesh says – Don’t get hung up on the number of seats; just win, and the seats will follow
Varanasi
03 Nov 2026
विज्ञापन

Meerut: द ग्रैंड सोसाइटी में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया दीपावली महोत्सव

Women at The Grand Society celebrated the Diwali festival with great enthusiasm.
Meerut
03 Nov 2026

Meerut: दिपावली के मौके पर रंग-बिरंगी लाइटों से सजी दुकानें, खरीदारी के लिए लोगों में उत्साह

Shops decorated with colorful lights on the occasion of Diwali, people excited for shopping
Meerut
03 Nov 2026

वाराणसी: डालमंडी सड़क चौड़ीकरण पर क्या बोले अखिलेश यादव ?

Varanasi: What did Akhilesh Yadav say about the widening of Dalmandi road?
Varanasi
03 Nov 2026

वाराणसी: अखिलेश यादव ने पीड़ित महिला को दी एक लाख रुपये की आर्थिक मदद

Varanasi: Akhilesh Yadav provides financial aid of one lakh rupees to the victimized woman
Varanasi
03 Nov 2026

होशियारपुर में पूर्व मंत्री के घर ईडी की रेड खत्म, 40 घंटे तक खंगाले रिकॉर्ड

ED raid at former minister's house in Hoshiarpur concludes
Chandigarh-Punjab
03 Nov 2026

गाजीपुर: 16 लीटर अवैध शराब के साथ बिहार का युवक गिरफ्तार

Ghazipur: Youth from Bihar arrested with 16 litres of illicit liquor
Ghazipur
03 Nov 2026

फरीदाबाद: राजा नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा, फैंस को करना होगा अभी और इतना इंतजार

Faridabad Construction work at Raja Nahar Singh Stadium remains incomplete
Faridabad
03 Nov 2026

चंदौली: अखबार में लपेटकर, पर्स और कपड़ों में छिपाकर बिहार पहुंचाते थे शराब; 18 महिलाओं समेत 33 गिरफ्तार

Chandauli: Liquor was smuggled into Bihar by wrapping it in newspapers and hiding it inside purses and clothing; 33 people, including 18 women, arrested
Chandauli
03 Nov 2026

चंदौली: लाई-चूड़ा की दुकान की आड़ में चल रहा था पटाखों का गोदाम, 525 किलो पटाखे बरामद

Chandauli: Firecracker warehouse being operated under guise of puffed rice lai-chura shop; 525 kg of firecrackers seized
Chandauli
03 Nov 2026

कानपुर: पुलिस पिकेट के पास व्यापारी की कार से 90 हजार रुपये का बैग ले उड़े स्कूटी सवार

Scooter-borne individuals steal a bag containing 90,000 rupees from a businessman's car near a police picket
Kanpur
03 Nov 2026

गुरुग्राम: चार नवंबर से शुरू होगी राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता

Gurugram State-level skate hockey competition to begin on November 4
Gurugram
03 Nov 2026

एमपी: पुणे से सतना लौटा था दंपती, डेंगू ने ली पति की जान; सात माह की गर्भवती पत्नी सदमे में

Young Man Dies of Dengue; Seven-Month Pregnant Wife Also Tests Positive, Couple Fell Ill After
Madhya Pradesh
03 Nov 2026

हनुमान जयंती पर सप्त शुद्धि, अथर्वशीर्ष महा गणपति हवन के साथ पंच दिवसीय अनुष्ठान शुरू

A five-day ritual, featuring 'Sapta Shuddhi' (seven-fold purification) and an 'Atharvashirsha Maha Ganapati Havan', commenced on Hanuman Jayanti.
Prayagraj
03 Nov 2026

पलवल में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 645 बिना नंबर प्लेट वाहनों के चालान

police crackdown on traffic rule violators in Palwal; 645 vehicles without number plates issued challans
Palwal
03 Nov 2026

थोरा गांव का रास्ता कीचड़ से बदहाल

road to Thora village is in a poor state due to mud
Noida
03 Nov 2026

गुरुग्राम में चार नवंबर से शुरू होगी राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता

state-level skate hockey competition will begin in Gurugram on November 4
Gurugram
03 Nov 2026

फरीदाबाद: एनआईटी 5 में गंदगी और तारों की समस्या से परेशान लोग

Faridabad Residents in NIT 5 troubled by issues of filth and dangling wires
Faridabad
03 Nov 2026

एएमयू छात्रसंघ चुनाव अध्यक्ष पद प्रत्याशी नोमान अशरफ से बातचीत

एएमयू छात्रसंघ चुनाव अध्यक्ष पद प्रत्याशी नोमान अशरफ से बातचीत
Aligarh
03 Nov 2026

श्रीगंगानगर में कारोबारियों से मांगे 5-5 करोड़ रुपये, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी से हड़कंप | राजस्थान

श्रीगंगानगर में कारोबारियों से मांगे 5-5 करोड़ रुपये, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी से हड़कंप | राजस
Sri Ganganagar
03 Nov 2026

दिवाली पर कानपुर को बड़ी राहत, 7 दिन 4 जगह मुफ्त पार्किंग

major relief for Kanpur this Diwali: Free parking available at four locations for seven days
Kanpur
03 Nov 2026

श्रौत महोत्सव का समापन: प्रीतम भरतवाण के गीतों पर झूमे दर्शक

Conclusion of Shraut Mahotsav: Audience dances to the songs of Pritam Bharatwan
Dehradun
03 Nov 2026

काशी में अखिलेश का भाजपा पर निशाना, बोले- मां गंगा ने समाजवादियों को दिया आशीर्वाद

Kashi Akhilesh takes aim at the BJP says Mother Ganga has blessed the Socialists
Varanasi
03 Nov 2026

दिल्ली विश्वविद्यालय में कल 'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' के नारे गूंजेंगे

Slogans of "End the chaos, save democracy" will echo at Delhi University on Wednesday.
Delhi
03 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed