जगरांव में भड़के किसान: खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं पर नाराजगी, एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव Published by: Nivedita Updated Fri, 13 Nov 2026 11:58 AM IST
सार
जगरांव में किसानों ने मंडियों में खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर रोष जताया है।
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विस्तार
जगरांव में धान खरीद सीजन में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडियों में खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता डकाैंदा ने एसडीएम गेट के बाहर ही धरना लगा कर रास्ता बंद कर दिया है।
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