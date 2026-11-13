Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Farmers protest in Jagraon issues related to procurement process lifting of produce SDM office

जगरांव में भड़के किसान: खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं पर नाराजगी, एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना

Fri, 13 Nov 2026 11:58 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव
संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव Published by: Nivedita Updated Fri, 13 Nov 2026 11:58 AM IST
सार

जगरांव में किसानों ने मंडियों में खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर रोष जताया है। 

विज्ञापन
Farmers protest in Jagraon issues related to procurement process lifting of produce SDM office
जगरांव में धरने पर बैठे किसान - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जगरांव में धान खरीद सीजन में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडियों में खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता डकाैंदा ने एसडीएम गेट के बाहर ही धरना लगा कर रास्ता बंद कर दिया है। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed