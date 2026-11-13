जगरांव में भड़के किसान: खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं पर नाराजगी, एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना

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जगरांव में धान खरीद सीजन में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडियों में खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता डकाैंदा ने एसडीएम गेट के बाहर ही धरना लगा कर रास्ता बंद कर दिया है।