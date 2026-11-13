{"_id":"6af6be27984c3cf3180a5e81","slug":"video-in-ludhiana-the-nhm-employees-union-staged-a-protest-at-the-civil-surgeons-office-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में एनएचएम कर्मचारी यूनियन ने सिविल सर्जन कार्यालय में किया रोष प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना में एनएचएम कर्मचारी यूनियन ने सिविल सर्जन कार्यालय में किया रोष प्रदर्शन

Nivedita

Updated Fri, 13 Nov 2026 01:07 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 01:07 PM IST







Link Copied



लुधियाना में एनएचएम कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में रोष प्रदर्शन किया।

विज्ञापन