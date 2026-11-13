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जगरांव में मंडियों में किसान परेशान, भाकियू ने एसडीएम गेट के बाहर लगाया धरना

Nivedita

Updated Fri, 13 Nov 2026 11:56 AM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 11:56 AM IST







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जगरांव में धान खरीद सीजन में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडियों में खरीद प्रक्रिया और लिफ्टिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता डकाैंदा ने एसडीएम गेट के बाहर ही धरना लगा कर रास्ता बंद कर दिया है। ... और पढ़ें

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