{"_id":"6af690e6e6110969650c8dcb","slug":"video-cabinet-minister-aman-arora-inspected-the-chhath-puja-ghat-built-on-the-sidhwan-canal-in-ludhiana-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लुधियाना में सिधवां कैनाल पर बने छठ पूजा घाट का लिया जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लुधियाना में सिधवां कैनाल पर बने छठ पूजा घाट का लिया जायजा

Nivedita

Updated Fri, 13 Nov 2026 09:54 AM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 09:54 AM IST

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लुधियाना के पक्खोवाल रोड स्थित सिधवां कैनाल पर बने छठ पूजा घाट का जायजा लिया।

विज्ञापन