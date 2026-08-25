{"_id":"6a8d4b9a4fcd1043c2010bf0","slug":"video-uproar-at-jalandhar-municipal-corporation-house-meeting-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर निगम हाउस बैठक में हंगामा, मेयर ने डेढ़ मिनट में पास किए सभी प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर में नगर निगम हाउस की बैठक में जबरदस्त हंगामा हो गया। वार्डों में काम न होने को लेकर कांग्रेस पार्षद अपनी समस्या रख रहे थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीच में बोलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बैठक में हंगामा हो गया। हंगामे के बीच मेयर वनीत धीर ने एक से डेढ़ मिनट में हाउस बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने विपक्ष की आवाज दबाने और बिना जवाब दिए मता पास करवाने के विरोध में कॉपियां हवा में उछलकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद अन्य पार्षद अपनी समस्याएं नहीं रख पाए। विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर बिना सवालों के जवाब दिए बैठक से चले गए।

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