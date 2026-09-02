आईआरसीटीसी की दक्षिण भारत यात्रा: 14 नवंबर से जम्मू से होगी शुरू

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पठानकोट। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने दक्षिण भारत यात्रा की घोषणा की है। यह 13 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से आयोजित होगी।यात्रा 14 नवंबर को जम्मू से प्रारंभ होगी। यह यात्रा श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर देगी। यात्री भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कर सकेंगे। ट्रेन 12 रातें और 13 दिन की अवधि में वापसी 26 नवंबर को करेगी। इसमें रामेश्वरम स्थित श्री रामनाथस्वामी मंदिर और मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर शामिल हैं। कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थल, तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी यात्रा में हैं। मार्कापुर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे। यात्री जम्मू सहित 17 स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकते हैं।पैकेज श्रेणियां और सुविधाएंयात्रियों के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। एसएल (किफायती) श्रेणी में 480 सीटें 26,895 रुपये शुल्क पर उपलब्ध हैं। थर्ड एसी (मानक) श्रेणी में 210 सीटें 42,605 रुपये शुल्क पर हैं। सेकंड एसी (आरामदायक) श्रेणी में 50 सीटें 56,830 रुपये शुल्क पर मिलेंगी। पैकेज में निश्चित ट्रेन टिकट, सभी भोजन और डबल/ट्रिपल आधार पर आरामदायक आवास शामिल है। बस द्वारा स्थानांतरण और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी मिलेगा। इसमें बोर्ड पर सहायक, साफ-सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सहायता भी मिलेगी।फोटो: 02 भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन की फाइल।