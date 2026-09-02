Jalandhar News: थार चालक ने मोटरसाइकिल गिराकर युवक को पीटा

फगवाड़ा। फगवाड़ा में एक थार चालक और उसके साथियों ने एक युवक के मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने युवक को पीटा। थाना सतनामपुरा पुलिस ने इस मामले में थार चालक समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।पीड़ित राज कुमार ने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त, 2026 की रात वह अपने दोस्त का मोटरसाइकिल लेकर घर लौटा था। उसने मोटरसाइकिल चौक में खड़ा किया। कुछ देर बाद काले रंग की थार वहां पहुंची। थार को विक्की चला रहा था और उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति बैठा था। विक्की ने थार को पीछे करते हुए उसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया। जब उसने इस बारे में पूछा तो विक्की और उसके साथियों ने उसे पीटा। पुलिस ने विक्की, दलजीत उर्फ दीपू, भंगा, और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विक्की और दलजीत जालंधर के छोकरां निवासी हैं। भंगा मोहल्ला भगतपुरा का निवासी है।