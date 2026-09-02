Jalandhar News: ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

जालंधर। जिले के गोरायां में रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान जालंधर के बस्ती शेख निवासी रजिंदर के रूप में हुई है।यह हादसा बुधवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड और अंबाला-जालंधर रूट की रेलवे टिकट से उसकी पहचान सुनिश्चित हुई। हादसे में शव के टुकड़े हो गए थे। जीआरपी चौकी इंचार्ज प्रेम नाथ ने बताया कि शव को पहचान और कानूनी कार्रवाई के लिए 72 घंटे तक सिविल अस्पताल फिल्लौर की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।