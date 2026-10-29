{"_id":"6ae31c831ed74e4c320ec841","slug":"video-snatching-from-a-woman-in-jalandhar-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर की रामा मंडी में चेन स्नेचिंग, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर की रामा मंडी स्थित गुलमोहर एवेन्यू में स्नेचिंग की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी महिला जसबीर कौर को निशाना बनाकर बाइक सवार एक अज्ञात लुटेरा उनका मोबाइल फोन और सोने की चेन झपटकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक, दोनों सामान की कुल कीमत करीब 1.35 लाख रुपये है।

... और पढ़ें