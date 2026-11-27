{"_id":"6b094410b606b4e2c202b590","slug":"video-sikh-pilgrim-from-jalandhar-reported-missing-in-pakistan-makes-contact-with-family-says-i-am-completely-safe-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान में लापता बताए गए जालंधर के सिख श्रद्धालु का परिवार से संपर्क, कहा- पूरी तरह सुरक्षित हूं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान गए भारतीय सिख श्रद्धालुओं के जत्थे से तीन श्रद्धालुओं के लापता होने की खबर के बाद उनके परिवारों में चिंता का माहौल बन गया था। इस बीच राहत की खबर सामने आई है। जालंधर के श्रद्धालु बिक्रम सिंह ने अपने परिवार से फोन पर संपर्क कर बताया है कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और एक अन्य जत्थे के साथ हैं। बिक्रम सिंह के रिश्तेदार सतबीर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बिक्रम सिंह सुरक्षित हैं। उनके जत्थे से बिछड़ने की खबर किसी गलतफहमी या गलत जानकारी के कारण फैली थी। जानकारी के मुताबिक, 22 नवंबर को भारतीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा था। इसी दौरान तीन श्रद्धालुओं के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिनमें जालंधर के बिक्रम सिंह का नाम भी शामिल था। परिवार से फोन पर बातचीत के दौरान बिक्रम सिंह ने बताया कि वह एक अलग जत्थे के साथ पंजा साहिब के दर्शन करने पहुंचे हैं। इसके बाद उनका करतारपुर में एक टूर्नामेंट देखने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि दो दिन लाहौर में घूमने के बाद वह 1 दिसंबर को भारत लौट आएंगे। बिक्रम सिंह के रिश्तेदार सतबीर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में बिक्रम सिंह का कोई निजी ठिकाना नहीं है। हालांकि, विभाजन से पहले उनका गांव भिंडरां मुस्लिम आबादी वाला गांव था। पहले पाकिस्तान से भी कई श्रद्धालु उनके गांव स्थित पीर बाबा की दरगाह पर माथा टेकने आते थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान में उनकी मुलाकात किसी पुराने परिचित से भी हुई हो। फिलहाल परिवार ने बिक्रम सिंह के सुरक्षित होने की जानकारी मिलने पर राहत की सांस ली है।

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