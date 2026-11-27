तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन और एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल भाजपा के लिए परेशानी बना हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पंजाब के गांवों और खेतों का दौरा कर रहे हैं।चार महीनों में उनके कई दौरे दर्शाते हैं कि भाजपा किसानों की नाराजगी और अपेक्षाओं को समझना चाहती है। 8 दिसंबर को मोगा में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली से पहले यह संपर्क अभियान महत्वपूर्ण है। चौहान ने 28 अगस्त को अमृतसर, 21 सितंबर को बठिंडा, 17 नवंबर को मोहाली-लुधियाना और 24 नवंबर को तरनतारन में किसान चौपाल व संवाद किए। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी दी।17 नवंबर को मोहाली में उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2026-27 के लिए 254.20 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त सौंपी। सात नई कृषि परियोजनाओं के लिए 98.44 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई। कुल मिलाकर 352.64 करोड़ रुपये की सहायता और परियोजनाओं का उल्लेख हुआ। लुधियाना के समराला में उन्होंने आलू, प्याज, टमाटर उत्पादकों को राहत देने और परिवहन खर्च में सहायता की बात कही। उन्होंने खाद की कालाबाजारी और नकली बीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया।

पराली और अन्य मुद्दे

शिवराज चौहान ने पराली के मुद्दे पर पंजाब के किसानों का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रदूषण के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने पराली प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की और तरनतारन के किसानों का विशेष उल्लेख किया। चौहान ने पंजाब में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। फसल विविधीकरण और छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती जैसे मुद्दे भी उनके संवाद का हिस्सा रहे।



एमएसपी की कानूनी गारंटी और गठबंधन की परीक्षा

भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल एमएसपी की कानूनी गारंटी का है। यह 13 महीने चले किसान आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक थी। किसान संगठन एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। अकाली दल ने 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा से गठबंधन तोड़ा था। अब दोनों दल फिर साथ आए हैं, तो किसानों के बीच गठबंधन के रुख पर सवाल है। यह मुद्दा नए गठबंधन की राजनीतिक परीक्षा भी लेगा।



मोगा रैली और मालवा क्षेत्र का महत्व

8 दिसंबर को मोगा में पीएम मोदी और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की साझा रैली महत्वपूर्ण है। यह पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की 99वीं जयंती पर होगी। 1996 में प्रकाश सिंह बादल ने मोगा से ही भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें मालवा क्षेत्र में आती हैं। किसान आंदोलन का प्रभाव भी मालवा के ग्रामीण इलाकों में महसूस किया गया था। इसलिए इस क्षेत्र में किसानों के बीच विश्वास बहाली भाजपा और अकाली दल के लिए विशेष महत्व रखती है।

