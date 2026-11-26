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कोटकपूरा। शहर के मोगा रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के बाहर से बैंक कर्मचारी का मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात बुधवार शाम करीब साढ़े 6 बजे की है जिसकी तस्वीरें बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।



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संवाद न्यूज एजेंसी