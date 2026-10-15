{"_id":"6ad0a244a8579e75330b1c90","slug":"video-police-removed-akali-workers-who-had-arrived-to-block-a-highway-in-jalandhar-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में हाईवे जाम करने पहुंचे अकाली कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक में प्रदर्शन कर रहे अकाली नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेता सड़क जाम करने पहुंचे थे। वहीं परागपुर में नेशनल हाईवे जाम करने पहुंचे झोटा के समर्थकों और किसानों को पुलिस कमिश्नर ने पहले समझाया बाद में पुलिस ने सख्ती बरती और हाईवे बंद नहीं होने दिया। इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है।

... और पढ़ें