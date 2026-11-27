{"_id":"6b095b290a217d91b60089d5","slug":"video-womans-death-protest-outside-police-station-demanding-arrest-of-the-accused-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला की मौत: आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाने के बाहर धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सड़क हादसे में महिला की मौत के करीब दो महीने बाद भी फरार कार चालक का सुराग न मिलने से नाराज परिजनों ने किसान जत्थेबंदी और ग्रामीणों के साथ थाना हठूर के बाहर धरना लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मांग की कि हादसे वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर सफेद स्विफ्ट कार और उसके चालक की पहचान की जाए तथा आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। धरने की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। तेज रफ्तार कार ने मां-बेटी को मारी थी टक्कर किसान नेता बूटा सिंह ने बताया कि 29 सितंबर 2026 की शाम गांव चक्कर में कुछ महिलाएं सड़क पर सैर कर रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार सफेद स्विफ्ट कार ने महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 40 वर्षीय किरनजीत कौर की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी जशनप्रीत कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मृतका की जेठानी परविंदर कौर के बयान पर थाना हठूर पुलिस ने अज्ञात स्विफ्ट कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। किसान नेता ने आरोप लगाया कि दो महीने बीतने के बावजूद पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा सकी। उनका कहना था कि समय रहते आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाती तो कार और चालक की पहचान हो सकती थी। पुलिस बोली- कैमरे में दिखी कार, नंबर नहीं आया साफ धरने के दौरान थाना हठूर के प्रभारी गुरसेवक सिंह ने बताया कि पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की है। इनमें कार दिखाई देती है, लेकिन उसका नंबर स्पष्ट नहीं होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिया कि पुलिस दोबारा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर कार को ट्रेस करने और आरोपी चालक की पहचान करने का प्रयास करेगी। पुलिस के आश्वासन के बाद धरनाकारियों ने जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई। यह था पूरा मामला पुलिस को दिए बयान में गांव चक्खर निवासी परविंदर कौर ने बताया कि 29 सितंबर 2026 को शाम करीब 7:25 बजे वह अपनी देवरानियों और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ गांव की फिरनी पर सैर कर रही थीं। जब वे छप्पड़ से बस स्टैंड होते हुए मल्ला रोड की तरफ जा रही थीं और वीरा सिंह के घर के सामने पहुंचीं, तभी लख्खा की तरफ से तेज रफ्तार सफेद स्विफ्ट कार आई। आरोप है कि कार चालक ने लापरवाही से गलत साइड पर आकर किरनजीत कौर और उसकी बेटी जशनप्रीत कौर को टक्कर मार दी। हादसे में किरनजीत कौर के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि जशनप्रीत के माथे पर चोट लगी। टक्कर के दौरान कार की कंडक्टर साइड का शीशा टूटकर सड़क पर गिर गया। इसके बावजूद चालक कार लेकर फरार हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत परविंदर कौर के अनुसार, हादसे के बाद उन्होंने परिवार को सूचना दी। उनका देवर मेजर सिंह गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा और दोनों घायलों को सिविल अस्पताल जगराओं ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही किरनजीत कौर की मौत हो गई थी। वहीं, जशनप्रीत कौर की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे लुधियाना रेफर कर दिया। अगले दिन दर्ज हुआ था मामला पुलिस के अनुसार, हादसे के अगले दिन 30 सितंबर को परविंदर कौर ने थाना हठूर में बयान दर्ज करवाए थे। एएसआई मनोहर लाल ने बयानों के आधार पर अज्ञात स्विफ्ट कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।

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