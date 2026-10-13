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जीरा में नशे के खिलाफ अकाली दल वारिस पंजाब ने निकाला रोड शो मार्च
विधानसभा हलका जीरा में अकाली दल वारिस पंजाब की ओर से नशे की रोकथाम को लेकर रोड शो मार्च निकाला गया। इस दौरान नेताओं ने पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में नशे की समस्या को रोकने के लिए पंजाबियों को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाकर ही इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। एक सवाल के जवाब में अकाली दल वारिस पंजाब के नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
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