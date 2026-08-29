चुनाव से पहले पीयू में छात्र ने किया सुसाइड: हरियाणा निवासी था मृतक, लॉ की कर रहा था पढ़ाई

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फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम हॉस्टर नंबर चार में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया है।

पंजाब यूनिवर्सिटी में शनिवार शाम को एक लॉ स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। विश्विद्यालय के हॉस्टल नंबर चार की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबकि मृतक छात्र का हरियाणा का रहने वाला था जिसकी पहटना चेतन्य सिंह गिरोह के तौर पर हुई है। चेतन्य बीकॉम-एलएलबी कोर्स के पांचवें वर्ष का छात्र था। छात्र को इलाज के लिए पीजीआई अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।