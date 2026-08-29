चुनाव से पहले पीयू में छात्र ने किया सुसाइड: हरियाणा निवासी था मृतक, लॉ की कर रहा था पढ़ाई
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:29 PM IST
सार
फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम हॉस्टर नंबर चार में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया है।
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विस्तार
पंजाब यूनिवर्सिटी में शनिवार शाम को एक लॉ स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। विश्विद्यालय के हॉस्टल नंबर चार की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबकि मृतक छात्र का हरियाणा का रहने वाला था जिसकी पहटना चेतन्य सिंह गिरोह के तौर पर हुई है। चेतन्य बीकॉम-एलएलबी कोर्स के पांचवें वर्ष का छात्र था। छात्र को इलाज के लिए पीजीआई अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम हॉस्टर नंबर चार में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया है।
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फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम हॉस्टर नंबर चार में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया है।