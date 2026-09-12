{"_id":"6aa4e363e2071f620704b1ca","slug":"video-several-leaders-and-workers-joined-the-bjp-in-faridkot-district-president-sunny-brar-welcomed-them-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल, जिला अध्यक्ष सन्नी बराड़ ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष संदीप सिंह सन्नी बराड़ के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सन्नी बराड़ ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी में पूरा मान-सम्मान देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सन्नी बराड़ ने कहा कि पंजाब के लोग अब भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए भाजपा ने संकल्प लिया है। इसी कड़ी में 18 सितंबर से राज्यभर में नशा मुक्ति यात्रा शुरू की जा रही है, जो फरीदकोट में भी पहुंचेगी। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा नेता डॉ. संजीव गोयल, गगन सेठी समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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