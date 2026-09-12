फरीदकोट में दिल्ली स्पेशल सेल का एक्शन: एसएफजे से जुड़ा युवक गिरफ्तार, पन्नू के इशारे पर बनवाता था वीडियो

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पुलिस के अनुसार, प्रितपाल सिंह के संगठन प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े होने की बात सामने आई है। आरोप है कि प्रितपाल सिंह, पन्नू के इशारे पर विभिन्न स्थानों पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखवाकर उनकी वीडियो तैयार करवाता था। पुलिस के मुताबिक, वह यह काम बठिंडा के गांव महिमा सरजा निवासी मंगल सिंह को पैसे देकर करवाता था।मंगल सिंह द्वारा वीडियो बनाकर प्रितपाल सिंह को भेजी जाती थी, जिन्हें आगे पन्नू से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचाने का आरोप है। यह बात सामने आने पर फरीदकोट पुलिस ने थाना बाजाखाना में प्रितपाल सिंह उर्फ काका और मंगल सिंह के खिलाफ बीएनएस और यूएपीए की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मंगल सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है।