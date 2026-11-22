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26 नवंबर को आप के स्थपाना दिवस पर मोगा में रैली का आयोजन

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 22 Nov 2026 01:46 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 01:46 PM IST







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26 नवंबर को मोगा के गांव मटवानी में आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस मौके पर खुशहाल रैली का आयोजन किया गया। रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची आप नेता सोनिया मान ने बताया कि यह रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी जिसमें आम आदमी पार्टी के लीडरशिप मौजूद होगी। ... और पढ़ें

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