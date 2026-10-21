{"_id":"6ad8b154c0f9d07b74043295","slug":"video-paying-tribute-to-the-martyred-police-personnel-in-faridkot-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में पुलिस के शहीद जवानों को नमन, एसएसपी बैंस ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरीदकोट में पुलिस के शहीद जवानों को नमन, एसएसपी बैंस ने शहीद परिवारों को किया सम्मानित
ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों की स्मृति में फरीदकोट पुलिस ने पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया। एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस की अध्यक्षता में कार्यक्रम के दौरान डीसी राहुल चाबा सहित वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों और शहीदों के परिजनों ने शहीद स्मारक पर पुष्पमालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डीएसपी (डी) अवतार सिंह के नेतृत्व में शोक परेड आयोजित की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। एसपी जसप्रीत सिंह ने 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पढ़कर सुनाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।