{"_id":"6a9e3cbc1067ec901801b7d3","slug":"video-paddy-arrivals-begin-in-ferozepur-mandi-government-procurement-to-start-from-october-1-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर मंडी में शुरू हुई धान की आवक, एक अक्टूबर से होगी सरकारी खरीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार की ओर से धान की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान किया गया है, लेकिन इससे पहले ही अनाज मंडियों में नई फसल की आवक शुरू हो गई है। फिरोजपुर शहर की अनाज मंडी में किसानों द्वारा धान की फसल लेकर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। धान की नई फसल मंडी में पहुंचने से किसानों के चेहरों पर खुशी और रौनक देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि पिछले कई सीजन के दौरान बारिश और बाढ़ के कारण उनकी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कई बार खेतों में पानी भरने से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इस बार मौसम अनुकूल रहने के कारण किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। हालांकि, किसानों के सामने अब धान की खरीद को लेकर चिंता भी खड़ी हो गई है। किसानों का कहना है कि यदि मंडियों में धान की आवक इसी तरह जारी रही तो एक अक्टूबर तक मंडियों में फसल रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। इससे किसानों को अपनी फसल मंडियों में रखने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि धान की सरकारी खरीद निर्धारित तिथि से पहले ही शुरू करवाई जाए, ताकि मंडियों में पहुंचने वाली फसल की जल्द खरीद और उठान हो सके।

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