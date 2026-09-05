{"_id":"6a9c15a3028b37bc7300c3fb","slug":"video-moga-punjab-farmers-stage-sit-ins-outside-deputy-commissioner-offices-hold-a-massive-protest-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब: डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों के बाहर किसानों का धरना, SSP कार्यालय के गेट बंद कर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब: डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों के बाहर किसानों का धरना, SSP कार्यालय के गेट बंद कर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन
पंजाब भर में किसान संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों के बाहर लगाया गया धरना शनिवार को छठे दिन में प्रवेश कर गया। इसी कड़ी में मोगा के मिनी सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) की ओर से SSP कार्यालय का घेराव कर रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने SSP कार्यालय के गेट बंद कर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
किसान नेताओं ने कहा कि यह धरना पंजाब भर में चल रहे किसान संघर्ष का हिस्सा है। किसान नेता बलौर सिंह ने बताया कि किसानों पर दर्ज कथित बेवजह मामलों को रद्द करवाना उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। इसके अलावा संगरूर में एक निर्दोष युवक के साथ पुलिस द्वारा किए गए कथित अत्याचार तथा दिल्ली में पत्रकारों के साथ हुए कथित पुलिस दुर्व्यवहार के विरोध में भी प्रदर्शन किया गया।
किसान नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से कई बार कहा गया है कि पंजाब का धुआं दिल्ली नहीं पहुंच रहा, इसके बावजूद पंजाब के किसानों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने मांग की कि किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द किया जाए।
उन्होंने बताया कि सानों की अन्य प्रमुख मांगों में लैंड पूलिंग नीति, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते सहित कई अन्य मांगें भी शामिल हैं। किसान नेता ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो भारतीय किसान यूनियन उगराहां की स्टेट कमेटी की ओर से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार संघर्ष का अगला कार्यक्रम तय किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।