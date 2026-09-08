जालंधर: एफबीआई की वांटेड सूची में शामिल मंजीत सिंह बेदी की कोर्ट में पेशी, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस कस्टडी के दौरान मंजीत सिंह बेदी खुद को बेकसूर बताता रहा। मीडिया के सामने भी उसने कहा कि वह जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले से जुड़े खुलासे करेगा।अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस ने दो दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन सुनवाई के दौरान पुलिस बेदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर सकी। वकील के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में मंजीत सिंह बेदी का यह उल्लेख नहीं किया कि उसने उससे कोई रकम ली थी। वकील ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पहले तीन दिन का रिमांड हासिल किया था, लेकिन रिमांड अवधि के दौरान भी पुलिस बेदी से कोई महत्वपूर्ण बरामदगी नहीं कर पाई।

बचाव पक्ष के अनुसार, अदालत में भी बेदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस के अनुसार रजनी नामक महिला ने ट्रैवल एजेंट नीलम के खिलाफ शिकायत दी थी और उसने नीलम को ही पैसे दिए थे। वकील का दावा है कि नीलम के बयानों में भी मंजीत सिंह बेदी का कोई जिक्र सामने नहीं आया। वकील के मुताबिक, मंजीत सिंह बेदी इलाज करवाने के लिए भारत वापस आया था और अपने रिश्तेदारों को बताया था कि वह करीब दो महीने बाद वापस लौट जाएगा। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि पुलिस अदालत में एफबीआई की ओर से जारी आदेश या संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाई।



कनाडा के रास्ते भारत आने का पुलिस का दावा

पुलिस के अनुसार, अमेरिका में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा मंजीत सिंह बेदी कथित तौर पर कनाडा के रास्ते भारत आया था। अब पुलिस उसकी गतिविधियों, संपर्कों और कथित नेटवर्क की विस्तृत जांच में जुटी है। मामले में आगे की जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अमेरिका में दर्ज कथित धोखाधड़ी के मामले में बेदी की वास्तविक भूमिका क्या थी और भारत आने के बाद उसके किन लोगों से संपर्क रहे।