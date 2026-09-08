गुलजार सिंह मौत मामला: मान सरकार की बढ़ी मुश्किलें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मांगी रिपोर्ट

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अंगुराल ने एनसीएससी से उचित कार्रवाई करने और वीडियो में उठाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। अपने अभ्यावेदन में उन्होंने गुलजार सिंह की मौत की परिस्थितियों और घटना से पहले वीडियो में लगाए गए आरोपों की गहन जांच की मांग की थी। मामले पर संज्ञान लेते हुए एनसीएससी ने संबंधित पंजाब अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राज कुमार वेरका ने मंगलवार को भगवंत मान सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।उन्होंने संगरूर में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गुलजार सिंह की कथित आत्महत्या का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे पर सवाल उठाने वालों के साथ “क्रूरता और सजा” का व्यवहार किया जाता है। एएनआई से बात करते हुए वेरका ने कहा कि तूर बंजारा गांव के दिहाड़ी मजदूर गुलजार सिंह ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर सवाल उठाए थे और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।इसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। वेरका ने कहा, “जो भी ड्रग्स के मुद्दे पर सवाल उठाता है, उसके साथ क्रूरता और सजा का व्यवहार होता है। कल ही संगरूर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और इसी सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भगवंत मान की एक रैली में सवाल पूछने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के साथ “थर्ड डिग्री” टॉर्चर किया गया।वेरका ने कहा भगवंत मान की रैली में सवाल पूछने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के साथ क्रूर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, यहां तक कि उसके घावों पर नमक भी रगड़ा गया। गुलजार सिंह ने जहर खाने के बाद उनका शव उम्मीद मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्हें डीएमसी लुधियाना शिफ्ट किया गया, जहां उनकी मौत हो गई।उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुलजार सिंह ने दिरबा में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के एक कार्यक्रम के दौरान संगरूर में ड्रग्स की बिक्री का मुद्दा उठाया था। जहर खाने के बाद बनाए गए वायरल वीडियो में गुलजार सिंह ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने ‘चिट्टा’ की लत के कारण घर बेच दिया था।