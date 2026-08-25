जीरा के गांव वरनाला में मुख्यमंत्री खेल मैदान का विधायक ने किया उद्घाटन

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फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा के गांव वरनाला में बनाए गए मुख्यमंत्री खेल मैदान का विधायक नरेश कटारिया ने उद्घघाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि खेल मैदान में युवाओं और बच्चों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मैदान की चारदीवारी के साथ बैठने की व्यवस्था भी की गई है। युवाओं के लिए जिम स्थापित करने के अलावा रात के समय खेल गतिविधियां जारी रखने के लिए फ्लड लाइटें लगाई गई हैं। मैदान में वालीबाल और बैडमिंटन खेलने की सुविधा भी उपलब्ध है। विधायक ने कहा कि खेल मैदानों के निर्माण से बच्चों और युवाओं को खेलों से जुड़ने का अवसर मिलेगा और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई अन्य गांवों में भी इसी तरह के खेल मैदान बनाए जा रहे हैं।

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