{"_id":"6a90265724561298d00f3e2f","slug":"video-minor-arrested-in-extortion-case-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला नाबालिग गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट में जिला पुलिस ने नशा तस्करी और रंगदारी के मामले में कार्रवाई करते हुए दो अहम सफलताएं हासिल की हैं। एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थाना सदर कोटकपूरा पुलिस ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है जबकि साजिश में शामिल उसके दो साथियों की तलाश जारी है। एसएसपी ने बताया कि गांव औलख निवासी रमनदीप सिंह, जो अपने पिता और भाई के साथ किराना स्टोर व दूध की डेयरी चलाता है को 16 अगस्त की रात इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और रकम न देने पर उसे तथा परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तकनीकी इनपुट और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर नाबालिग को पकड़ा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पैसों के लालच में रंगदारी की साजिश रची गई थी। दूसरी कार्रवाई में 522 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार तरनतारन के गांव राजोके निवासी मोहनीबीर सिंह से रिमांड के दौरान 9 एमएम पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

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