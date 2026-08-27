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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Minor arrested in extortion case

फरीदकोट में 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला नाबालिग गिरफ्तार

Thu, 27 Aug 2026 05:28 PM IST
चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Chandigarh-Punjab Bureau चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:28 PM IST
Minor arrested in extortion case
फरीदकोट में जिला पुलिस ने नशा तस्करी और रंगदारी के मामले में कार्रवाई करते हुए दो अहम सफलताएं हासिल की हैं। एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थाना सदर कोटकपूरा पुलिस ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है जबकि साजिश में शामिल उसके दो साथियों की तलाश जारी है। एसएसपी ने बताया कि गांव औलख निवासी रमनदीप सिंह, जो अपने पिता और भाई के साथ किराना स्टोर व दूध की डेयरी चलाता है को 16 अगस्त की रात इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और रकम न देने पर उसे तथा परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तकनीकी इनपुट और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर नाबालिग को पकड़ा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पैसों के लालच में रंगदारी की साजिश रची गई थी। दूसरी कार्रवाई में 522 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार तरनतारन के गांव राजोके निवासी मोहनीबीर सिंह से रिमांड के दौरान 9 एमएम पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
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