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गमाडा मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने कसा शिकंजा, लुधियाना में मंत्री के भांजे के घर पर छापा; मचा हड़कंप

Wed, 23 Sep 2026 07:56 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 23 Sep 2026 07:56 PM IST
सार

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भांजे के घर बुधवार शाम को ईडी ने रेड की है। गमाडा मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर हुई इस रेड से हड़कंप मच गया है।  

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ED raids the home of Cabinet Minister Hardeep Singh nephew in Ludhiana
लुधियाना में मंत्री के भांजे के घर ईडी की रेड - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले और धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना शिकंजा कस दिया है। बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने पंजाब के अलग-अलग शहरों में स्थित विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ दबिश दी। 
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इस कार्रवाई की आंच प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां तक पहुंच गई है, क्योंकि लुधियाना स्थित उनके भांजे के आवास पर भी ईडी की विशेष टीम ने दस्तक दी है। जांच के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परिसरों के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। केंद्रीय अधिकारी घर में मौजूद तमाम दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हैं। 
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इसके साथ ही इस वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ी कंपनियों, कारोबारी सहयोगियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के खातों एवं कागजात की भी गहनता से जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि इस तलाशी अभियान के बाद कई अहम जानकारियां और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। हालांकि इस मामले में जब ईडी के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया और कहा कि जांच अभी जारी है।
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